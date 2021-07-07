4 двора на Вые и ГГМ в Нижнем Тагиле будут благоустроены в 2022 году

В список объектов входят дворовые территории на ГГМ и Вые: дома 40, 40а, 42, 44 на улице Ермака, двор в пределах улицы Выйская, 62, 68 и улицы Космонавтов, 116. Также в список попали дворы на улице Дружинина, 39 и улице Выйская, 54, 56, 58, сообщает пресс-служба администрации города.
Это может послужить примером для соседних территорий, которые ещё не приняли участие в отборе. Если у членов комиссии нет возражений, то я предлагаю отправить, в соответствии с рейтингом, все 4 заявки,сказал Горячкин.
Напомним, что в 2021 году в Нижнем Тагиле ведутся работы по благоустройству на придомовых территориях четырёх многоквартирных домов и четырёх парков и скверов.