Экс-сотрудница «Почта Банка» попала в колонию за обман вкладчиков на 4 млн в Тагиле

В процессе расследования дела следствие выявило ряд других эпизодов. В общей сложности в деле пятеро потерпевших, в это число входит и сам «Почта Банк». Ленинский суд удовлетворил гражданские иски полностью. Теперь пострадавший банк обязан выплатить обманутым вкладчикам около 500 тысяч рублей, сообщает ТК «Телекон».
Теперь в порядке регресса банк будет взыскивать сумму с осужденной. Тагильчанка отказалась от последнего слова.
Напомним, общая сумма причиненного ущерба составила более четырех миллионов рублей. Впоследствии сама обвиняемая рассказала правоохранителям, что средства были потрачены на личные нужды и погашение ранее полученных кредитов.