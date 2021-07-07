Экс-сотрудница «Почта Банка» попала в колонию за обман вкладчиков на 4 млн в Тагиле

Бывшая сотрудница «Почта Банка» Юлия Фомина из Нижнего Тагила за кражу в крупном размере осуждена на два года и десять месяцев исправительной колонии строгого режима. Общая сумма ущерба составила свыше четырех миллионов рублей.

В процессе расследования дела следствие выявило ряд других эпизодов. В общей сложности в деле пятеро потерпевших, в это число входит и сам «Почта Банк». Ленинский суд удовлетворил гражданские иски полностью. Теперь пострадавший банк обязан выплатить обманутым вкладчикам около 500 тысяч рублей, сообщает ТК «Телекон». Теперь в порядке регресса банк будет взыскивать сумму с осужденной. Тагильчанка отказалась от последнего слова. Напомним, общая сумма причиненного ущерба составила более четырех миллионов рублей. Впоследствии сама обвиняемая рассказала правоохранителям, что средства были потрачены на личные нужды и погашение ранее полученных кредитов. Экс-сотрудницу «Почта Банка» обвиняют в краже 4 млн со счетов тагильских пенсионеров

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