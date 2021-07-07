Команда Минеевой работает над проектом «Летняя школа молодого предпринимателя»

Команда уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой активно развивает сеть общественных приемных. Институт общественной приемной дает возможность московским предпринимателям бесплатно получить консультации и помощь по различным, в том числе узким отраслевым, вопросам.

Отдельно можно выделить общественную приемную Анны Кровяковой, которая предназначена для поддержки самых молодых предпринимателей столицы. Здесь можно задавать интересующие вопросы, рассказать о трудностях в работе и попросить помощи, сообщает newsnn.ru. «Мы помогаем с конкретными задачами уже существующих бизнес-проектов. При этом наша цель – создание ресурсной среды, способствующей росту предпринимательского потенциала подрастающего поколения. Мы работаем с молодежью, помогая пройти путь от идеи до успешной реализации проекта», – рассказала о специфике работы приемной её руководитель Анна Кровякова. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева подчеркнула важность взаимодействия с молодыми предпринимателями в свободное от учебы время. В летние каникулы уровень стресса ребят заметно снижается, они освобождены от экзаменов в школе или институте, их дни насыщены интересными встречами, общением, энергией лета, поэтому сейчас очень ресурсный период для молодежи. «Интеллектуальный и личностный рост у молодых людей всегда происходит из точки силы. Нельзя упускать этот момент. В период летних каникул общественная приемная Анны Кровяковой запустила проект «Летняя школа молодого предпринимателя», чтобы дать ребятам максимум возможностей для личностного развития и роста», - прокомментировала Татьяна Минеева. Проект «Летняя школа молодого предпринимателя» предназначен для молодых ребят в возрасте от 14 до 20 лет. Он включает в себя большое количество мероприятий как в формате очных встреч, так и в виде онлайн-дискуссий, лекций и консультаций. К сотрудничеству приглашены эксперты и предприниматели из разных отраслей. Участие во всех мероприятиях бесплатное. С полным графиком летних встреч общественной приемной Анны Кровяковой можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях приемной. Приглашаем всех школьников и студентов Москвы принять участие в образовательных мероприятиях общественной приемной Анны Кровяковой. Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева поддержала идею столичных властей по формированию образовательных программ для молодежи. Правительство Москвы создает для молодых людей среду непрерывного развития, объединяющую систему профориентации, творческое и профессиональное образование, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям.

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