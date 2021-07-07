Минеева оценила законопроект о повышении порога антимонопольного контроля для МСП

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева прокомментировала законопроект о повышении порога антимонопольного контроля для субъектов малого и среднего предпринимательства. По ее мнению, это важный шаг по освобождению субъектов МСП от избыточного антимонопольного контроля.

Как сообщает tass.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала и передала на рассмотрение в органы федеральной власти проект закона о повышении порога антимонопольного контроля для малого и среднего бизнеса с 400 миллионов до 800 миллионов рублей. «Это важный шаг в сторону освобождения малого и среднего бизнеса от избыточного антимонопольного контроля. Задача законопроекта - сокращение бюрократических издержек», - отметила московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. В случае принятия нового законопроекта организация не будет считаться доминирующей на рынке, если ее годовой оборот не превышает 800 миллионов рублей. Законопроект также устанавливает, что в случае, если сумма сделки слияния-поглощения не превышает 800 миллионов рублей, то такая сделка не будет требовать согласования с ФАС. В сообщении антимонопольного ведомства указано, что соответствующий документ подготовлен во исполнение поручения президента России и Кабмина. Сообщается, что изменения, повышающие порог действия антимонопольного законодательства, предполагается внести в закон о защите конкуренции и закон о торговле. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что законопроект направлен на согласование в соответствующие ведомства. В ФАС также добавили, что повышение порога антимонопольного контроля с 400 до 800 миллионов рублей приведет к сокращению бюрократических издержек для субъектов малого и среднего предпринимательства и, кроме того, будет способствовать развитию конкуренции. "При этом все механизмы, повышающие эффективность имеющихся инструментов антимонопольной службы по борьбе с картелями, будут сохранены", - указывают в сообщении Федеральной антимонопольной службы. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом международном форуме, предложил отметить согласование с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению на сумму менее 800 миллионов рублей. По словам главы государства, малый и средний бизнес должен быть освобожден от избыточного антимонопольного контроля. В ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2021 Владимир Путин заявил, что некоторые пороги необходимо пересмотреть и актуализировать под современные экономические реалии.

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