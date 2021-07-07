Минеева предложила устанавливать штрафы для бизнеса соответственно его размеру

Как сообщает tass.ru, об этом бизнес-омбудсмен столицы рассказала на прошедшей пресс-конференции. Минеева отметила, что такую инициативу Кодекса об административных правонарушениях необходимо применять к организациям малого и среднего предпринимательства индивидуально, исходя из размера самого бизнеса. Она подчеркнула, что иногда получает обращения от малого бизнеса о выписанных штрафах в размере 80 миллионов рублей, после уплаты такого штрафа предприниматель, конечно, не сможет дальше вести свою деятельность.
В апреле состоялось заседание расширенной коллегии Министерства юстиции, на которой Константин Чуйченко заявил о том, что ведомство завершило разработку проекта общей части нового Кодекса об административных правонарушениях. Глава министерства подчеркнул, что данный документ из репрессивного должен превратиться в охранительный.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что новый Кодекс необходимо подготовить до конца этого года.
Ранее Татьяна Минеева уже освещала в прессе случай, когда ее команда смогла добиться отмены назначенного надзорными органами многомиллионного штрафа. С начала 2021 года общее число побед в суде по делам о защите прав предпринимателей уже достигло 57. Из них 41 дело затрагивало восстановление прав и законных интересов представителей малого и среднего бизнеса (10 судебных разбирательств лежали в плоскости уголовно-правовой сферы). В остальных 16 случаях разбирались вопросы реализации инициативы.
Последняя ситуация, которой коснулась в своих обсуждениях бизнес-омбудсмен, была посвящена гостиничному комплексу “Измайлово”, построенному в одноименном районе Москвы.
Татьяна Минеева рассказала о полученном обращении от гендиректора гостиничного комплекса “Вега”. Руководство гостиницы получило претензию от АО “Мосводоканал”, которое каждый месяц брало пробы сточных вод комплекса и нашло в их составе вредные вещества, запрещенные к сбросу. При этом исследования проб воды проходили исключительно в лаборатории “Мосводоканала”.
На основании полученных результатов регулярных проверок надзорный орган направил “Веге” претензии в размере 90 миллионов рублей. Такой крупный штраф был выписан за негативное воздействие на систему водоотведения. Бизнес-омбудсмен уверяет, что погашение такого крупного штрафа вынудило бы гостиничный комплекс закрыться, так как “Измайлово” и так переживало не самые лучшие времена в период пандемии. Но выяснилось, что руководство “Веги” также регулярно проводило анализ качества сточных вод в независимых лабораториях, и никаких нарушений во взятых пробах воды не было найдено.
Таким образом, Татьяна Минеева помогла владельцу гостиничного комплекса отстоять истину. Столичный арбитражный суд, рассматривающий данное дело, в итоге отказал во взыскании штрафа с “Измайлово”. Так как судебное дело завершилось для “Веги” благоприятным образом, отель, который находится на 9-м месте в списке крупнейших гостиниц мира, продолжает принимать гостей.