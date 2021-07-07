Минеева предложила устанавливать штрафы для бизнеса соответственно его размеру

На основании полученных результатов регулярных проверок надзорный орган направил “Веге” претензии в размере 90 миллионов рублей. Такой крупный штраф был выписан за негативное воздействие на систему водоотведения. Бизнес-омбудсмен уверяет, что погашение такого крупного штрафа вынудило бы гостиничный комплекс закрыться, так как “Измайлово” и так переживало не самые лучшие времена в период пандемии. Но выяснилось, что руководство “Веги” также регулярно проводило анализ качества сточных вод в независимых лабораториях, и никаких нарушений во взятых пробах воды не было найдено.