Новый въездной знак «Город трудовой доблести» в Тагиле построит тюменская компания

Напомним, предыдущая закупка на установку въездного знака не состоялась, так как не было подано ни одной заявки. Работы необходимо окончить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. На знаке разместятся герб Нижнего Тагила, Орден Трудового Красного Знамени, зубчатое колесо, которое было на предыдущем въездном знаке и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести».