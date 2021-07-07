Новый въездной знак «Город трудовой доблести» в Тагиле построит тюменская компания

Новый въездной знак «Город трудовой доблести» в Тагиле построит тюменская компания
Новый въездной знак «Город трудовой доблести» в Тагиле построит тюменская компания
Сегодня, 14:09ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Новый въездной знак «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле построит ООО «Лайф+» из Тюмени.

На аукцион поступила только одна заявка, он был признан несостоявшимся. Контракт на 10,5 миллиона рублей планируется заключить с организацией из Тюмени «Лайф+». Подрядчик должен построить архитектурную композицию «Нижний Тагил — город трудовой доблести» в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов.

Согласно открытым данным, ООО «Лайф+» зарегистрировано в 2008 году. Руководителем является Виталий Красноштанов. Организация занимается деятельностью рекламных компаний, среднесписочная численность работников в 2020 году составила 45 сотрудников.

«Лайф+» выступал поставщиком работ для департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, управления делами тюменской областной думы и других заказчиков.

Напомним, предыдущая закупка на установку въездного знака не состоялась, так как не было подано ни одной заявки. Работы необходимо окончить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. На знаке разместятся герб Нижнего Тагила, Орден Трудового Красного Знамени, зубчатое колесо, которое было на предыдущем въездном знаке и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести».

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