Открытие памятника святым в День семьи в тагильском парке отложено из-за COVID-19

Из-за коронавируса отменили установку памятника святым Петру и Февронии в День любви, семьи и верности 8 июля в парке «Народный» в Нижнем Тагиле.

В связи с тем, что в Нижнем Тагиле отменены все массовые мероприятия из-за непростой ситуации с коронавирусом, установка памятника отложена на неопределенный срок. Памятник будет установлен, но точно не 8 июля, дата пока неизвестна. Все запланированные мероприятия либо отменены, либо переведены в режим онлайн. Они должны были пройти в парке Бондина, у фонтана у ЗАГСа, в парке «Народный» и ДК «Юбилейный». Обращения и поздравления с Днем любви, семьи и верности, в том числе от главы Нижнетагильской епархии пройдут в онлайн-режиме, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии. Там отметили, что скорее всего на открытие памятника не будут собирать людей, массового мероприятия организовано не будет. Либо оно будет перенесено на более благоприятный эпидемиологический момент, когда схлынет третья волна COVID-19. Напомним, памятник святым Петру и Февронии появится в Нижнем Тагиле в парке «Народный» на месте снесенного частного дома, который был демонтирован 15 февраля. Работы по подготовке места для него и фундамент обустраивал МУП «Тагилдорстрой». Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле 6 Фото Памятник святым Петру и Февронии в скором времени появится в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Строители обустраивают место под него.

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