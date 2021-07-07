Президент фонда «СВОЕ» прокомментировал ограничения на импорт ряда товаров

Президент агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко назвал продовольственное эмбарго катализатором для инвестиций в российское производство продуктов питания. По его мнению, без ограничения импорта ситуация с продовольствием в России была бы гораздо труднее.

По данным исследования ВЦИОМ, россияне предпочитают покупать отечественные продукты питания, передает gazeta.ru. Кроме того, большинство людей заявили, что выбрали бы российского производителя даже в случае отмены контрсанкций, ограничивающих импорт продовольствия. Эксперты также отмечают, что политика импортозамещения ускорила развитие агропромышленного комплекса России и дала возможность сдерживать рост цен на продовольствие. «Инфляционные процессы никто не останавливал, и без такого мощного развития российского сельского хозяйства, учитывая глобальный тренд на повышение цен на продовольствие, проблемы логистики и трудовых ресурсов вследствие пандемии COVID-19, мы бы сейчас говорили не о качестве продуктов питания, а о цене», - рассказывает Даниленко. По его мнению, поставляемое из-за границы продовольствие вышло бы гораздо дороже, к тому же проблемы с транспортировкой продуктов могли бы вызвать их дефицит, и продовольственная безопасность страны оказалась бы под угрозой. Даниленко подчеркивает, в последние семь лет условия для сельхозпроизводителей стали объективно лучше за счет дополнительных возможностей. На рынке появились действительно конкурентные товары — и по качеству, и по цене. Он отметил, что это говорит об эффективности государственной поддержке участников АПК. Также, по данным опроса, только восемь процентов россиян готовы покупать больше импортной продукции в случае отмены санкций. При этом почти половина респондентов (45%) отметили, что в такой ситуации они будут приобретать больше отечественных товаров. Результаты исследования говорят о том, что россияне сделали свой потребительский выбор.

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