Разноцветные выбросы и пропавшая на свадьбе в лесу. Итоги дня в Свердловской области

Разноцветные выбросы и пропавшая на свадьбе в лесу. Итоги дня в Свердловской области
Разноцветные выбросы и пропавшая на свадьбе в лесу. Итоги дня в Свердловской области
Вчера, 20:54ОбществоФото: TagilCity.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 7 июля.

Утром в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошел выброс, похожий на пожар. Черный дым из производственных труб смешивался в небе оранжевыми клубами. На сервис, в котором в режиме онлайн размещается информация о качастве воздуха, было показано два очага горения.

Четвертые сутки полиция и поисковики ищут пропавшую 24-летнюю девушку в лесу под Североуральском. Ее пригласили на свадьбу за городом, но она поругалась со знакомыми и пошла погулять в лесу. Девушка позвонила в МЧС и сказала, что потерялась.

После смерти 48-летней полицейской от коронавируса началась проверка управления МВД в Госпитале ветеранов войн, куда она была госпитализирована. Впервые женщина почувствовала себя плохо 15 июня, а затем получила положительный тест на инфекцию. Сначала она лечилась амбулаторно, но потом ей стало хуже. 4 июля она кончалась. О тот, была ли умершая привита от COVID-19 не сообщается.

Выплаты на первоочередные нужды по 10 тысяч рублей после затопления в Свердловской области получат только семьи с прописанными жильцами. Дачникам и садоводам в такой компенсации отказывают. К пенсионеру, который летом живет в Николо-Павловске, занимается садоводством и содержит подсобное хозяйство, приезжала комиссия, которая осуществляет обход территорий и оценку нанесенного ущерба. Ему сообщили, что ему выплата не положена, так как он в доме не прописан.

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