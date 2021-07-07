Разноцветные выбросы и пропавшая на свадьбе в лесу. Итоги дня в Свердловской области

Выплаты на первоочередные нужды по 10 тысяч рублей после затопления в Свердловской области получат только семьи с прописанными жильцами. Дачникам и садоводам в такой компенсации отказывают. К пенсионеру, который летом живет в Николо-Павловске, занимается садоводством и содержит подсобное хозяйство, приезжала комиссия, которая осуществляет обход территорий и оценку нанесенного ущерба. Ему сообщили, что ему выплата не положена, так как он в доме не прописан.