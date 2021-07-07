Стартовала регистрация на международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2021

В Петербурге 9-10 сентября пройдет XXI Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. В оргкомитете заявили о начале регистрации. Также в рамках форума наградят лауреатов премии в области связей с общественностью PROBА Awards.

Ежегодно на Baltic Weekend съезжаются более 500 представителей ведущих медиахолдингов, коммуникационных структур, правительства, научных и общественных организаций. По словам организаторов, форум выполняет важную задачу по поддержке, развитию и формированию коммуникационного рынка, пишет gorod55.ru. Мероприятие традиционно проводится в формате faces & cases. Это означает, что перед участниками форума выступают ведущие в своих отраслях специалисты. В прошлые годы спикерами Baltic Weekend были Мария Захарова (МИД РФ), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Федор Щербаков (холдинг 1MI), Андрей Себрант (Яндекс) и многие другие. В этом году участников форума ожидает крайне насыщенная деловая программа. Помимо самых крутых кейсов в области паблик рилейшнз будут организованы дискуссии по актуальным для всего человечества темам. Сред них: цифровизация бизнеса, рынок инфлюенсеров, пиар первых лиц различных структур и его воздействие на доверие аудитории и многие другие. Отмечается, что Baltic Weekend – уникальная площадка для нетворкинга российских и зарубежных экспертов в области связей с общественностью. Также она является местом встречи и обмена мнениями между представителями власти, общественных структур, научных и образовательных организаций.

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