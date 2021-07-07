Стартовала регистрация на международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2021

Стартовала регистрация на международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2021
Стартовала регистрация на международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2021
Вчера, 17:37Общество
В Петербурге 9-10 сентября пройдет XXI Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. В оргкомитете заявили о начале регистрации. Также в рамках форума наградят лауреатов премии в области связей с общественностью PROBА Awards.

Ежегодно на Baltic Weekend съезжаются более 500 представителей ведущих медиахолдингов, коммуникационных структур, правительства, научных и общественных организаций. По словам организаторов, форум выполняет важную задачу по поддержке, развитию и формированию коммуникационного рынка, пишет gorod55.ru.

Мероприятие традиционно проводится в формате faces & cases. Это означает, что перед участниками форума выступают ведущие в своих отраслях специалисты. В прошлые годы спикерами Baltic Weekend были Мария Захарова (МИД РФ), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Федор Щербаков (холдинг 1MI), Андрей Себрант (Яндекс) и многие другие.

В этом году участников форума ожидает крайне насыщенная деловая программа. Помимо самых крутых кейсов в области паблик рилейшнз будут организованы дискуссии по актуальным для всего человечества темам. Сред них: цифровизация бизнеса, рынок инфлюенсеров, пиар первых лиц различных структур и его воздействие на доверие аудитории и многие другие.

Отмечается, что Baltic Weekend – уникальная площадка для нетворкинга российских и зарубежных экспертов в области связей с общественностью. Также она является местом встречи и обмена мнениями между представителями власти, общественных структур, научных и образовательных организаций.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы