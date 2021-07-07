Сторонники экс-отца Сергия просят о помощи президента РФ

Монахини Среднеуральского женского монастыря, в котором был настоятелем отец Сергий, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят вернуть им личные вещи из монастыря, перешедшего в собственность Русской православной церкви.

Служащие главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области предлагали монахиням переселиться на базу отдыха «Остров сокровищ» или в психиатрическую лечебницу, пишет Ура.ру. Монахиням требуется доказать, что вещи на самом деле их. Однако они утверждают, что в монастыре остались продукты, вещи, книги и другие ценные предметы. Монахини считают такие действия незаконными и просят Путина разобраться в ситуации. Напомним, бывшего схиигумена Сергия арестовали в конце декабря 2020 года. Штурм монастыря был ночью 26 февраля 2021 года. После получения контроля силовиков над территорией здание монастыря было признано судом собственностью РПЦ. Решение суда вступило в силу в мае 2021 года. Право Екатеринбургской епархии на монастырь экс-отца Сергия оспорил Росреестр

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