Сторонники экс-отца Сергия просят о помощи президента РФ

Сторонники экс-отца Сергия просят о помощи президента РФ
Сторонники экс-отца Сергия просят о помощи президента РФ
Сегодня, 09:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Монахини Среднеуральского женского монастыря, в котором был настоятелем отец Сергий, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят вернуть им личные вещи из монастыря, перешедшего в собственность Русской православной церкви.

Служащие главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области предлагали монахиням переселиться на базу отдыха «Остров сокровищ» или в психиатрическую лечебницу, пишет Ура.ру.

Монахиням требуется доказать, что вещи на самом деле их. Однако они утверждают, что в монастыре остались продукты, вещи, книги и другие ценные предметы. Монахини считают такие действия незаконными и просят Путина разобраться в ситуации.

Напомним, бывшего схиигумена Сергия арестовали в конце декабря 2020 года. Штурм монастыря был ночью 26 февраля 2021 года. После получения контроля силовиков над территорией здание монастыря было признано судом собственностью РПЦ. Решение суда вступило в силу в мае 2021 года.

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Свердловская областьсудобращениепрезидентсреднеуральский женский монастырь
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