Сторонники экс-отца Сергия просят о помощи президента РФ

Служащие главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области предлагали монахиням переселиться на базу отдыха «Остров сокровищ» или в психиатрическую лечебницу, пишет Ура.ру.
Монахиням требуется доказать, что вещи на самом деле их. Однако они утверждают, что в монастыре остались продукты, вещи, книги и другие ценные предметы. Монахини считают такие действия незаконными и просят Путина разобраться в ситуации.
Напомним, бывшего схиигумена Сергия арестовали в конце декабря 2020 года. Штурм монастыря был ночью 26 февраля 2021 года. После получения контроля силовиков над территорией здание монастыря было признано судом собственностью РПЦ. Решение суда вступило в силу в мае 2021 года.