Свердловский суд восстановил на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»

Ранее Ленинский суд Екатеринбурга не стал прислушиваться к требованиям 33-летней девушки, однако теперь она имеет право вернуться на службу и получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Николай Никитин. Также Росгвардия должна возместить издержки на оплату услуг адвоката и зарплату за все дни вынужденного прогула.