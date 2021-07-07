Свердловский суд восстановил на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»

Свердловский суд восстановил на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»
Свердловский суд восстановил на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»
Вчера, 21:30ОбществоФото: личная страница Анны Храмцовой в Instagram
Свердловский областной суд принял решение восстановить в должности прапорщика Анну Храмцову, уволенную в декабре 2020 года из-за публикаций в Instagram.

Ранее Ленинский суд Екатеринбурга не стал прислушиваться к требованиям 33-летней девушки, однако теперь она имеет право вернуться на службу и получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Николай Никитин. Также Росгвардия должна возместить издержки на оплату услуг адвоката и зарплату за все дни вынужденного прогула.

Это сумма более 200 тысяч рублей,подчеркнул адвокат.

Сама Анна Храмцова сказала, что новость ее «ошарашила». Решение относительно своего возвращения на службу девушка планирует принять позже.

Напомним, Храмцова была уволена из Росгвардии из-за публикаций в соцсети. Руководство посчитало, что она нарушила устав, выложив секретные объекты.

29 марта стало известно, что Храмцова приняла участие в Кубке Свердловской области по бодибилдингу по фитнес-бикини. Для нее это третье соревнование, ранее она становилась чемпионкой области и УрФО.

Сюжеты:
Екатеринбург
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