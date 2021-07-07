Тагильским садоводам разрешили устанавливать заборы высотой в 2,4 метра

Высоту заборов на садовых участках было решено увеличить с 1,8 метра до 2,4 метра. Садоводы обратились с такой просьбой к Нижнетагильской городской думе из-за желания оградить свои территории от шумных соседей, а также из-за того, что в случае установления высокого забора садовода штрафуют в размере 5 тысяч рублей.

В октябре 2020 года по обращению дачников в городской думе была создана рабочая группа, рассматривавшая вопрос о заборах частных домов. Она изучила документы, регламентирующие высоту, используемые материалы и другие параметры, которые учитываются при установке заборов, пишет «Тагильский рабочий». Депутаты городской думы предложили увеличить максимально разрешенную величину сплошного ограждения вдоль дорог и проездов с 1,8 до 2,4 метра. Инициатива, основанная на многочисленных обращениях тагильчан, поддержана администрацией города.

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