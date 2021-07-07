Тагильским садоводам разрешили устанавливать заборы высотой в 2,4 метра

В октябре 2020 года по обращению дачников в городской думе была создана рабочая группа, рассматривавшая вопрос о заборах частных домов. Она изучила документы, регламентирующие высоту, используемые материалы и другие параметры, которые учитываются при установке заборов, пишет «Тагильский рабочий».
Депутаты городской думы предложили увеличить максимально разрешенную величину сплошного ограждения вдоль дорог и проездов с 1,8 до 2,4 метра.
Инициатива, основанная на многочисленных обращениях тагильчан, поддержана администрацией города.