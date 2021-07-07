В 12,2 млн обойдется благоустройство после земляных работ в Нижнем Тагиле

В 12,2 млн обойдется благоустройство после земляных работ в Нижнем Тагиле
В 12,2 млн обойдется благоустройство после земляных работ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:31ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
12,2 миллиона рублей выделено на восстановление покрытий и элементов благоустройства, поврежденных в результате земляных работ в Нижнем Тагиле.

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2021 года.

Подрядчику нужно будет организовать и засеять газоны, разработать грунт и установить новые бортовые камни.

Согласно техзаданию, работы необходимо провести в соответствии с локальными сметными расчетами на 108 адресах во всех районах города. Подрядчик должен самостоятельно организовать временное присоединение коммуникаций.

Работы должны быть выполнены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. Также необходимо установить дорожные знаки и ограждения для безопасности транспорта и пешеходов.

Гарантия составляет один год, контракт действует до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 июля.

Напомним, во дворе на Космонавтов, 10 в Нижнем Тагиле строители в рамках благоустройства устанавливают детские и спортивные площадки. Основные работы планируется закончить в августе. А в сентябре будут высажены зеленые насаждения.

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