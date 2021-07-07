В 12,2 млн обойдется благоустройство после земляных работ в Нижнем Тагиле

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2021 года.
Подрядчику нужно будет организовать и засеять газоны, разработать грунт и установить новые бортовые камни.
Согласно техзаданию, работы необходимо провести в соответствии с локальными сметными расчетами на 108 адресах во всех районах города. Подрядчик должен самостоятельно организовать временное присоединение коммуникаций.
Работы должны быть выполнены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. Также необходимо установить дорожные знаки и ограждения для безопасности транспорта и пешеходов.
Гарантия составляет один год, контракт действует до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 июля.
Напомним, во дворе на Космонавтов, 10 в Нижнем Тагиле строители в рамках благоустройства устанавливают детские и спортивные площадки. Основные работы планируется закончить в августе. А в сентябре будут высажены зеленые насаждения.