Московская жара повысила спрос на горящие туры

Чтобы спастись от жары и смога, москвичи отправляются в отпуск на северо-запад страны или за границу в страны с упрощенным визовым режимом, в основном Египет и Турцию. Как отмечает портал, цены на путевки в эти страны значительно выросли и теперь сопоставимы с отдыхом в Испании, где за неделю отпуска придется заплатить 40 тысяч рублей.

Тем не менее, по данным "Интерфакса", среди москвичей также увеличился спрос и на поездки в дальние страны – Доминиканскую республику и Кубу. Кроме того, все больше горящих туров продается в Испанию, Грецию и Италию.

Некоторые операторы сообщили о росте рынка еще до наступления жары. Позитивные изменения в туриндустрии наблюдались уже в первом квартале текущего года. По данным Росстата, за первые три месяца за границу уехали 2 миллиона человек, что на 44 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Самыми популярными странами среди российских туристов стали Китай и Египет, там за это время отдохнули 242 и 576 тысяч человек соответственно.