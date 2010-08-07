Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Польша отправила батальон пожарных для тушения пожаров в Подмосковье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Польша отправила батальон пожарных для тушения пожаров в Подмосковье

7 августа 2010, 21:19ОбществоIrinaKoshp
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?