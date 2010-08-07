Польша отправила батальон пожарных для тушения пожаров в Подмосковье

В состав батальона входят 159 пожарных и спасателей на 50 машинах, которые везут оборудование для тушения пожаров, в том числе специальное снаряжение для борьбы с огнем в лесах. Колонна проедет через Литву и Латвию и, как ожидается, прибудет в московский регион вечером в понедельник, 9 августа.

Сразу по прибытии польские пожарные намерены приступить к работе. В России они планируют пробыть около двух недель. Российским властям пока не удается справиться с лесными пожарами. Их тушение осложняется небывалой для средней полосы жарой, которая держится вот уже несколько недель.

МЧС РФ сообщило, что в настоящее время на территории России зафиксировано 853 очага природных пожаров, из них 32 - торфяных. При этом 26 торфяных пожаров горят на территории Московской области. В этой связи принято решение тушить горящие под Москвой торфяники круглосуточно, даже ночью.

Саму Москву заволокло смогом. По данным экспертов из "Мосэкомониторинга", в субботу, 7 августа, загрязнение московского воздуха достигло максимальных значений с начала задымления: содержание угарного газа превысило предельно допустимую концентрацию в 6,6 раз, содержание взвешенных веществ в - 2,2 раза.