Сегодня во всех российских регионах «суббота доноров»

Все те, кто не сумел прийти на местную станцию переливания в будни, может сделать это в первую субботу августа. Дело в том, что именно к концу лета, как правило, в больницах возникает максимальный дефицит крови: многие люди в отпусках, но врачам необходимо делать срочные операции.