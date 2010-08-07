Сегодня во всех российских регионах «суббота доноров»
7 августа 2010, 21:31ОбществоIrinaKoshp
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Акция в России проходит уже второй год подряд.
Все те, кто не сумел прийти на местную станцию переливания в будни, может сделать это в первую субботу августа. Дело в том, что именно к концу лета, как правило, в больницах возникает максимальный дефицит крови: многие люди в отпусках, но врачам необходимо делать срочные операции.
Организаторы акции призывают всех неравнодушных жителей откликнуться и помочь тем, кто сейчас нуждается в переливании крови.
© Русская служба новостей
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