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Близ места Юрьев Камень вырубают лес. Общественники Нижнего Тагила бьют тревогу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Близ места Юрьев Камень вырубают лес. Общественники Нижнего Тагила бьют тревогу

7 августа 2014, 16:40Общество
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