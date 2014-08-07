Близ места Юрьев Камень вырубают лес. Общественники Нижнего Тагила бьют тревогу

Общественники выяснили, что ООО «Выйский ДОК» работает по лицензии: вырубает сорный лес – березы. Однако, судя по заявлениям местных жителей, вместе с березняком, погибают и хвойные деревья. Андрей Волегов, эко-защитник, рассказал редакции TagilCity.ru, что деревья перерабатываются, а дрова продаются по 10 тысяч рублей за машину.

Более того, Андрей Волегов пояснил, что лесники не оставили ни одного клейма, а это является технологическим нарушением в сфере лесного хозяйства.

Сейчас вырубка происходит на 121 квартале, это условное обозначение места, где и располагается Юрьев Камень. В своей время Денис Паслер подписал создание охраняемой природной территории в том месте, куда Юрьев Камень не входит. Сейчас в Министерстве природных ресурсов обсуждают проект по расширению данной территории.

Издание ura.ru передает, что, по словам Расуля Ависова, руководителя тагильского лесничества, Юрьев Камню сейчас ничего не угрожает. Происходит законная рубка леса на арендованной территории.

Однако Василий Калинин, природоохранный прокурор, сообщил TagilCity.ru следующее:

Поступившая в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру информация о рубке лесных насаждений в районе г. Юрьев Камень 06.08.2014 направлена для проведения проверки начальнику ММУ МВД России «Нижнетагильское». Проведение проверки контролируется мною.

TagilCity.ru следит за развитием событий. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Несколько слов об истории с щебеночным карьером на месте Юрьев Камень: напомним, у директора ГК «Юрьев Камень» на целый год отозвали лицензию. В это время ему предложили подумать над разработкой Леневского места, однако, тот вариант для руководства оказался слишком дорогостоящим. Еще одна альтернатива - Евстюниха, там Мироненко планирует заняться так называемым «первооткрывательством».