Ловим солнышко!

Наконец-то погода вспомнила, что в Тагиле лето! В связи с этим знаменательным событием, срочно ждем Вас на базе отдыха Демидовская усадьба!

Отличня возможность насладиться теплом и свежим воздухом. На акватории пруда Вас уже ждут лодка, катамаран и отличная рыбалка!

Ароматный шашлык и банька на березовых дровах сделают ваши выходные незабываемыми, а в будни еще и сэкономят средства, ведь акция "в будни - дешевле!" продолжается!