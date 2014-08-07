Ловим солнышко!
7 августа 2014, 12:45ОбществоДарья
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Наконец-то погода вспомнила, что в Тагиле лето! В связи с этим знаменательным событием, срочно ждем Вас на базе отдыха Демидовская усадьба! Отличня возможность насладиться теплом и свежим воздухом.
Наконец-то погода вспомнила, что в Тагиле лето! В связи с этим знаменательным событием, срочно ждем Вас на базе отдыха Демидовская усадьба!
Отличня возможность насладиться теплом и свежим воздухом. На акватории пруда Вас уже ждут лодка, катамаран и отличная рыбалка!
Ароматный шашлык и банька на березовых дровах сделают ваши выходные незабываемыми, а в будни еще и сэкономят средства, ведь акция "в будни - дешевле!" продолжается!
Еще одна хорошая новость - в продаже появились подарочные сертификаты. Отдых - лучший подарок вашим друзьям и любимым!
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