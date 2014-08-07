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Москва - один из самых недружелюбных городов мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Москва - один из самых недружелюбных городов мира

7 августа 2014, 11:05Общество
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