Москва - один из самых недружелюбных городов мира

Характеристика «недружелюбный» является очень субъективной. Участников исследования просили оценить города по нескольким критериям, а набравшие меньше всего баллов населенные пункты и попали в данный список. По всей видимости результаты исследования зависели от размера читательской аудитории и от того, бывал ли каждый голосующий в исследуемых городах. В любом случае, Россия в этот антирейтинг также попала.