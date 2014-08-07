Москва - один из самых недружелюбных городов мира
Российская столица накануне вновь попала в список самых недружелюбных городов мира по версии Condé Nast Traveler. В 2013 году читатели этого издания отдали Москве 16-е место, в 2014 году уже третье.
Характеристика «недружелюбный» является очень субъективной. Участников исследования просили оценить города по нескольким критериям, а набравшие меньше всего баллов населенные пункты и попали в данный список. По всей видимости результаты исследования зависели от размера читательской аудитории и от того, бывал ли каждый голосующий в исследуемых городах. В любом случае, Россия в этот антирейтинг также попала.
Первую строчку занимает Йоханнесбург (ЮАР), вторую – Канн (Франция). Москва оказалась на третьем месте. Четвертую позицию читатели отдали Парижу, пятую – Марселю (оба – Франция).
Далее следуют Пекин (Китай), Франкфурт (Германия), Милан (Италия), Монте-Карло (Монако) и Нассау (Багамские острова).
Рейтинг самых дружелюбных городов возглавляют Окленд (Новая Зеландия) и Мельбурн (Австралия), набравшие одинаковое количество баллов. Третья строчка досталась Виктории (Канада), четвертая – Чарльстону (Южная Каролина, США).
На пятом месте оказались Дублин (Ирландия) и Сидней (Австралия). На седьмой позиции расположился Сиемреап (Камбоджа), на восьмой – Кейптаун (ЮАР).
Девятую строчку поделили Севилья (Испания) и Саванна (Джорджия, США), на 11-м месте оказались Зальцбург (Австрия) и Будапешт (Венгрия).
Интересно, каким был бы рейтинг самых недружелюбных городов внутри России?
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