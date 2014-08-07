Первые классы тагильских школ укомплектованы. Шанса на «вторую волну» практически не было

В апреле 2014 года TagilCity.ru удалось выяснить, как относится руководство тагильских школ к нововведениям. Пожелав остаться анонимными, наши собеседники сетовали на то, что «им действительно жаль хороших детей, которые остаются за порогом учебного заведения, куда ребят взять не могут. Да, их родители не имеют возможности приобрести квартиру близ школы».

С февраля 2014 года на портале действовал опрос «В какую школу отдадите ребенка», большинство проголосовавших (а всего – почти 1500) выбрали вариант «В школу рядом с домом». Остальные голоса распределились на конкретные учебные заведения:

Семьям, кто живет (или купил прописку, – да, такое тоже бывает, по словам собеседников) близ лучших школ, конечно, повезло. Но как быть другим ребятам? Так, один из пользователей TagilCity.ru оставил по этому поводу свой комментарий:

С одной стороны плохо, что родители не могут выбрать сами школу и поступить туда, например, по конкурсу, как в ВУЗы. Но с другой стороны, почему кто-то должен водить детей за тридевять земель, хотя рядом по месту проживания и прописки стоит школа, но в нее не попасть, т.к. она считается «хорошей». Надо все школы свести на «хороший» уровень и принимать туда по прописке. При этом должна быть возможность поступить в другую школу, но уже проходя конкурсный отбор.

Как говорится, у медали две стороны, именно поэтому правительство выбрало меньшее из зол. Более суровой альтернативой стал бы вариант приема по деньгам. Кроме того, тагильчане считают, что называть одни школы хорошими, а другие – неблагополучными, – несколько дискриминирует вторых.

Сегодня TagilCity.ru обратился в десяток школ Нижнего Тагила и, как и ожидалось, первые классы заняты во всех, хотя сроки были достаточно широкими – ориентировочно с апреля по август. Лидер голосования на TagilCity.ru – Политехническая гимназия – набрала своих «первоклашек» в первые три дня зачисления (!). В школе №5 с углубленным изучением английского языка еще в мае было известно, кто займет первые классы. Гимназия №18, школа №32 (с углубленным изучением отдельных предметов), Гимназия №86 и многие другие – все набрали своих учеников. Более того, в стенах школ уже проводятся собрания для родителей первоклассников.