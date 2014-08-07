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Первые классы тагильских школ укомплектованы. Шанса на «вторую волну» практически не было
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первые классы тагильских школ укомплектованы. Шанса на «вторую волну» практически не было

7 августа 2014, 16:00Общество
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