Потеря водительского удостоверения – дело серьезное. Особенно за 38 километров от Нижнего Тагила

Накануне один из жителей Нижнего Тагила столкнулся со следующей проблемой, о которой рассказал общественному движению «Тагил без ям»:

Поехал на рыбалку за 38 км от Тагила. Потерял права (выпали из нагрудного кармана). Начался ливень, я собрал снасти и поехал домой. На трассе тормозят гаишники и выписывают штраф и запрещают ехать дальше. Предлагают вызвонить друзей, чтобы они за мной приехали, а машину забрать на эвакуаторе или вписать в страховку нового водителя (и это все посреди леса, ага).

Закончилась эта история так: прождав в машине более двух часов, пока не уедут сотрудники ГИБДД, водитель отправился домой самостоятельно. «А если бы дело было зимой в -30?», недоумевает автолюбитель.

Всё дело в том, что с потерей прав человек утрачивает возможность садиться за руль. А согласно КоАП, Статья 12.3.:

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Более того, к водителю, забывшему права дома, относится следующий пункт Кодекса об административных правонарушениях:

Статья 27.12. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения

1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, а также лица, совершившие административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7 настоящего Кодекса, подлежат отстранению от управления транспортным средством до устранения причины отстранения.

Есть все основания полагать, что водитель не имеет права управлять своим авто дальше, в отличие, например, от штрафа за превышения скорости.

Вариант, при котором друзья или родственники водителя-нарушителя могут приехать и забрать его, также имеет место, конечно, если страховой полис без ограничений или в него вписан необходимый человек. Если же такой возможности нет, скорее всего, автомобиль отправится на специализированную стоянку. Таковы правила. Можно сказать, что в выше описанной ситуации, сотрудники ГИБДД отнеслись к водителю лояльно, если не сказать человечно.

Чтобы восстановить права, необходимо подготовить следующие документы в ГИБДД:

Заявление . Его можно заполнить на месте.

. Его можно заполнить на месте. Паспорт , если он есть. К сожалению, часто бывает так, что паспорт находится там же, где и ваши права. Тогда до похода в МРЭО нужно получить в соответствующем подразделении ФМС РФ временное удостоверение. Либо, если у вас есть офицерское удостоверение, взять его с собой. К нему потребуется справка по форме №7, подтверждающая факт вашей регистрации по месту жительства.

, если он есть. К сожалению, часто бывает так, что паспорт находится там же, где и ваши права. Тогда до похода в МРЭО нужно получить в соответствующем подразделении ФМС РФ временное удостоверение. Либо, если у вас есть офицерское удостоверение, взять его с собой. К нему потребуется справка по форме №7, подтверждающая факт вашей регистрации по месту жительства. Актуальная медицинская справка . Сделайте также и ее копию. Заверять у нотариуса не стоит.

. Сделайте также и ее копию. Заверять у нотариуса не стоит. Заявление о пропаже либо постановление о прекращении уголовного дела, если документ был не утерян, а украден. И конечно, надо будет оплатить госпошлину и прихватить с собой квитанцию, подтверждающую, что вы сделали это. Во многих МРЭО и МОТОТРЭР оплатить пошлину можно на месте, в платежном терминале.

о пропаже либо постановление о прекращении уголовного дела, если документ был не утерян, а украден. И конечно, надо будет оплатить госпошлину и прихватить с собой квитанцию, подтверждающую, что вы сделали это. Во многих МРЭО и МОТОТРЭР оплатить пошлину можно на месте, в платежном терминале. Если у вас сохранилась справка о том, что вы когда-то учились в автошколе, то возьмите на всякий случай и ее.

Тагильчане, прямо сейчас проверьте наличие своего водительского удостоверения. Удачи на дорогах!