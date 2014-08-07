Ученые нашли месторасположение совести у человека (ВИДЕО)
7 августа 2014, 12:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Совесть человека разыскали британские ученые. Журнал Neuron сообщает, что ученые из Оксфорда установили часть человеческого мозга, которая отвечает за «чувство совести» - она находится за бровями.
Мозг 25 добровольцев изучался с помощью магнито-резонансных волн.
Специалисты вычислили небольшой шаровидный сгусток ткани, находящийся за бровями. Он-то и отвечает за совесть, считают ученые.
Часть мозга, отвечающая за оценку своих действий, обнаружена пока только у человека. Животные муками совести не страдают. Хотя, по всей видимости, хозяин этого пса думает иначе:
Видео с сайта youtube.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей