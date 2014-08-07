Ученые нашли месторасположение совести у человека (ВИДЕО)

Специалисты вычислили небольшой шаровидный сгусток ткани, находящийся за бровями. Он-то и отвечает за совесть, считают ученые.

Часть мозга, отвечающая за оценку своих действий, обнаружена пока только у человека. Животные муками совести не страдают. Хотя, по всей видимости, хозяин этого пса думает иначе: