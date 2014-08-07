Выставка «Уральский пейзаж»: более 30-ти картин 23-х тагильских художников

В этом году новый цикл выставок «Родной Урал» открывает выставка «Уральский пейзаж», которая знакомит с работами известных тагильских художников, многие из которых являются членами Союза художников РФ и Нижнетагильского общественного объединения «Творческий союз «АзАрт» имени Николая Носова: Н.К. Алябьева, Н.С. Левченко, В.А. Истомина, В.Г. Могилевича, Н.Ф. Носова и др.

На выставке представлено более 30 картин 23 тагильских художников, источником вдохновения для которых стал уральский край. Среди них – работы известных мастеров пейзажа – членов Союза художников РФ – В.Д. Мухаркина, В.И. Марченко, Е.В. Седухина, Л.Н. Колмакова, В.Г. Могилевича, В.Г. Сысоева, Н.Ф. Носова, Н.К. Алябьева.

Музей заповедник выражает благодарность куратору выставки, руководителю Нижнетагильского общественного объединения «Творческий союз «АзАрт» имени Николая Носова – Петру Владимировичу Двойникову за сотрудничество и помощь в организации выставок цикла «Цветочный калейдоскоп» и «Родной Урал».

Познакомится с выставкой «Уральские пейзажи» можно до 1 октября 2014 года.