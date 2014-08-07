Завтра в Нижнем Тагиле состоится торжественное открытие фонтана на площади Славы (ВИДЕО)
7 августа 2014, 17:40Общество
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Завтра тагильчан ожидает прекрасный вечер - на Площади Славы в Дзержинском районе Нижнего Тагила открывается долгожданный фонтан.
Многие тагильчане уже видели то, как преобразился фонтан на площади Славы. Жители Вагонки помнят его неработающим и забытым. Сейчас это целое динамичное светопредставление - переливы всех цветов радуги радуют глаз гостей района.
Напомним, точно так же преобразился и фонтан в Театральном сквере, а новая подсветка Нижнетагильского драматического театра в своей время произвела настоящую «бомбу».
Открытие намечено на завтра на 22:00 часов. То, что фонтан заработает в преддверии Дня города-2014 - еще один подарок тагильчанам! Ниже - небольшой спойлер того, что тагильчане увидят завтра. Но разве сравнится увиденное в живую с видеозаписью?
Видео со страницы Вадима Горшкова
Фото со страницы Игоря Наймушина.
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