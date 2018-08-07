Ход дорожных работ в Черногорске лично оценил глава Хакасии Виктор Зимин

Как сообщило издание «Хакасия-Информ», министр транспорта и дорожного хозяйства Олег Тропин рассказал, что в настоящее время идет уборка плодородного слоя земли, делается выемка и отсыпается дорога. Еще он добавил, что в 2018 году на этой территории планируется освоить десять миллионов рублей. А в будущем году на работы по асфальтированию и стыковке с федеральной трассой будет потрачено 24 миллиона рублей.

Виктор Зимин вместе с исполняющей обязанности главы Черногорска Ольгой Леонтьевой проехал по дорогам, которые уже отремонтировали. По замечанию Леонтьевой, у нового асфальта хорошая толщина, а за качеством осуществленных работ следят автодорожные лаборатории.

На некоторых улицах, кроме новых покрытий, появились и тротуарные дорожки.