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Ход дорожных работ в Черногорске лично оценил глава Хакасии Виктор Зимин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ход дорожных работ в Черногорске лично оценил глава Хакасии Виктор Зимин

Сегодня, 15:05Общество
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