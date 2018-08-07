Кинологи из Нижнего Тагила стали победителями областных состязаний в Ивделе

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильские кинологи приняли участие в лично-командных состязаниях по многоборью среди учреждений ГУ ФСИН. Соревнования прошли на стадионе «Химик» в Ивделе.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Ивделе собрались сотрудники кинологической службы ГУ ФСИН из городов Свердловской области. Правоохранители совместно с четвероногими питомцами соревновались в поиске взрывчатых и наркотических веществ в транспорте.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», первое место в состязаниях занял прапорщик внутренней службы из ИК-12 Андрей Самсонов и его собака Адель.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей