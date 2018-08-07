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Кинологи из Нижнего Тагила стали победителями областных состязаний в Ивделе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 08 07 120159 www.youtube.com

Кинологи из Нижнего Тагила стали победителями областных состязаний в Ивделе

Сегодня, 23:40Общество
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