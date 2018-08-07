Неизвестные распивали спиртное на «Вечном огне» в Серове

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На мемориале «Вечный огонь» в Серове неизвестные устроили погром: цветы были сожжены, плиты расшатаны, на барельефе остались следы от маркера, а вокруг разбросаны пивные бутылки. Полицейские проработают круг лиц, способных на подобное правонарушение.
В ночь с 6 на 7 августа в Серове на мемориале «Вечный огонь» неизвестные распивали спиртное и устроили погром. По следам, обнаруженным горожанами утром, можно сделать вывод о том, что вандалы заехали к мемориалу на автомобиле - следы от шин остались на тротуарной плитке.
Цветы, лежащие у мемориала, сожгли на горелке «Вечного огня», а полученной сажей измазали лицо воина на барельефе и подрисовали ему зрачки маркером. После себя неизвестные оставили пустые бутылки из-под пива, сообщает URA.ru.
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Правоохранительные органы проверят группы лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и молодёжные группировки на предмет принадлежности к правонарушению.
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