Неизвестные распивали спиртное на «Вечном огне» в Серове

В ночь с 6 на 7 августа в Серове на мемориале «Вечный огонь» неизвестные распивали спиртное и устроили погром. По следам, обнаруженным горожанами утром, можно сделать вывод о том, что вандалы заехали к мемориалу на автомобиле - следы от шин остались на тротуарной плитке.