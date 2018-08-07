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Неизвестные распивали спиртное на «Вечном огне» в Серове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные распивали спиртное на «Вечном огне» в Серове

Сегодня, 20:20Общество
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