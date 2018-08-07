Пожарные и полицейские Нижнего Тагила провели операцию «Подросток»

Целью операции является предупреждение и пресечение преступлений со стороны несовершеннолетних тагильчан. Взаимодействие полиции и МЧС не случайно, поскольку нарушение требований противопожарной безопасности является покушением на общественный правопорядок и безопасность.

Один из этапов данной операции, который называется «Условник», заключается в работе с теми ребятами, которые уже побывали на скамье подсудимых, либо вот-вот на ней окажутся. Для ребят характерно асоциальное поведение. Так, сотрудники пожарного надзора и инспектора по делам несовершеннолетних посетили несколько семей, находящихся под наблюдением.