Пожарные и полицейские Нижнего Тагила провели операцию «Подросток»

В Нижнем Тагиле накануне состоялась профилактическая операция «Подросток», инициаторами которой стали сотрудники пожарной охраны и полиции.
Целью операции является предупреждение и пресечение преступлений со стороны несовершеннолетних тагильчан. Взаимодействие полиции и МЧС не случайно, поскольку нарушение требований противопожарной безопасности является покушением на общественный правопорядок и безопасность.
Один из этапов данной операции, который называется «Условник», заключается в работе с теми ребятами, которые уже побывали на скамье подсудимых, либо вот-вот на ней окажутся. Для ребят характерно асоциальное поведение. Так, сотрудники пожарного надзора и инспектора по делам несовершеннолетних посетили несколько семей, находящихся под наблюдением.
Специалисты проверили бытовые условия, делая выводы о том, исполняют ли родители свои обязанности. Также было проверено противопожарное состояние мест для проживания. Затем специалисты провели беседу с детьми и родителями. Домочадцы пообещали гостям устранить все обнаруженные нарушения.