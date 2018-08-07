Штраф 5 тысяч рублей: центр соцобслуживания на Урале затянул с ответом на обращение

Поводом для проверки стала жалоба жителя Гаринского района Свердловской области, который сообщил в прокуратуру о том, что рассмотрение его обращения затянулось.

В мае 2018 года мужчина направил обращение, в котором просил изменить информацию, которая была размещена на официальном сайте «Комплексного центра социального обслуживания населения». Заявление в обработку поступило, но срок его рассмотрения и ответа был нарушен. Прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения порядка рассмотрения обращения граждан.