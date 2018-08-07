Штраф 5 тысяч рублей: центр соцобслуживания на Урале затянул с ответом на обращение
Сегодня, 09:00Общество
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В Гаринском районе Свердловской области директор Центра социального обслуживания населения выплатит штраф за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Поводом для проверки стала жалоба жителя Гаринского района Свердловской области, который сообщил в прокуратуру о том, что рассмотрение его обращения затянулось.
В мае 2018 года мужчина направил обращение, в котором просил изменить информацию, которая была размещена на официальном сайте «Комплексного центра социального обслуживания населения». Заявление в обработку поступило, но срок его рассмотрения и ответа был нарушен. Прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения порядка рассмотрения обращения граждан.
Мировой судья, ознакомившись с материалами дела, оштрафовал заместителя директора учреждения на 5 тысяч рублей.
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