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Штраф 5 тысяч рублей: центр соцобслуживания на Урале затянул с ответом на обращение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф 5 тысяч рублей: центр соцобслуживания на Урале затянул с ответом на обращение

Сегодня, 09:00Общество
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