Свердловчанка получила ключи от новой квартиры после прокурорской проверки

Было установлено, что межведомственная комиссия Артинского городского округа еще в 2015 году признала один из многоквартирных домов аварийным и подлежащим сносу. Дом также был внесён в перечень ветхих и непригодных для проживания.

Сроки расселения жильцов были определены администрацией округа на 2020 год. Однако несмотря на то, что женщина проживала в аварийном жилом доме, иного жилого помещения по договору социального найма ей не предоставили. Ситуация разрешилась после прокурорского вмешательства.

Прокурор направил исковое заявление в суд. Он требовал обеспечить гражданку жилым помещением взамен аварийному. Суд удовлетворил требования в полном объеме.