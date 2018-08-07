Сын вице-спикера ожидает приговора за организацию смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

Рассмотрение уголовного дела в отношении сына вице-спикера Нижнего Тагила проходит в Дзержинском районном суде 7 августа. 36-летний Владимир Базилевич обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Базилевич находился в состоянии алкогольного опьянения, двигался со скоростью 180 километров в час при разрешенных 60 километрах. Он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на дерево, отметила заместитель районного прокурора в зале суда.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Не проходит ни дня, чтобы я не вспоминал своего друга. Я раскаиваюсь, мне очень плохо. Прошу строго меня не наказывать, заявил Владимир Базилевич в суде.

Отец Владимира Базилевича выплатил семье погибшего моральную компенсацию в размере 50 тыс. рублей. Представители прокуратуры отметили, что мать погибшего не имеет претензий к подсудимому и не настаивает на строгом наказании.

Владимиру Базилевичу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.