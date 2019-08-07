Экс-мэр Нижнего Тагила отчитал чиновников за проблемы с авиарейсом до Магадана

Губернатор отметил, что от сложившейся ситуации пострадали более сотни человек. Он распорядился решить вопрос, подчеркнув, что возможности для посадки в аэропорту ухудшились в восемь раз. Пилоты были вынуждены принимать решение об отказе от посадки и лететь на другой аэродром.