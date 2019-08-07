Экс-мэр Нижнего Тагила отчитал чиновников за проблемы с авиарейсом до Магадана
Сегодня, 13:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Бывший мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов отчитал чиновников за проблемы с рейсом Екатеринбург – Магадан, пишет ИА MagadanMedia.
Губернатор отметил, что от сложившейся ситуации пострадали более сотни человек. Он распорядился решить вопрос, подчеркнув, что возможности для посадки в аэропорту ухудшились в восемь раз. Пилоты были вынуждены принимать решение об отказе от посадки и лететь на другой аэродром.
Бардак устраивать и издеваться над жителями я не позволю! Пересмотреть все графики, там работы на неделю, я проверю!сказал Носов.
Напомним, что рейс из Екатеринбурга в Магадан запустили в июне 2019 года, перевозки осуществляют «Уральские авиалинии».
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