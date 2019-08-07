Госдума предложила включать отопление летом при похолодании
7 августа, 08:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением включать отопление летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости».
Соответствующее письмо направлено министру ЖКХ Владимиру Якушеву. В нем Власов поясняет, что в июле и начале августа на его имя пришло множество обращений россиян, которые заявляют о необходимости включить центральное отопление из-за холодного лета.
Депутат просит рассмотреть возможность подачи отопления в квартиры, если летом температура будет опускаться ниже климатической нормы.
Напомним, ране синоптики сообщили, что в первой половине августа температура ниже климатической нормы опустится на территории Северо-Западного федерального округа и в Приволжском округе.
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