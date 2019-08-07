Кандидат в депутаты Госдумы Антон Шипулин отчитался о доходах

Согласно представленным данным, основными источниками дохода спортсмена в прошлом году стали контракты с ООО «Комеди клаб продакшн», ООО «ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС» и рядом иных коммерческих организаций.

В собственности у Шипулина имеются 11 земельных участков, девять нежилых помещений, две квартиры, одна из них площадью более 100 квадратных метров.