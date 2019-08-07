Кандидат в депутаты Госдумы Антон Шипулин отчитался о доходах
Сегодня, 12:54ОбществоФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
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Биатлонист Антон Шипулин, претендующий на место депутата Госдум по Серовскому округу, за год заработал почти 10 миллионов рублей, пишет портал Е1 со ссылкой на данные свердловского избиркома.
Согласно представленным данным, основными источниками дохода спортсмена в прошлом году стали контракты с ООО «Комеди клаб продакшн», ООО «ГАЛЕРЕЯ-АЛЕКС» и рядом иных коммерческих организаций.
В собственности у Шипулина имеются 11 земельных участков, девять нежилых помещений, две квартиры, одна из них площадью более 100 квадратных метров.
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Напомним, конкуренцию Шипулину на довыборах составили активистка Евгения Чудновец, педагог, фельдшер и экскаваторщик.
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