Миллиардер Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга

Соответствующее решение принято 7 августа, комиссия рассмотрела 21 кандидатуру. За Пумпянского проголосовали 10 человек, второе место, согласно результатам голосования комиссии, занял скульптор Константин Грюнберг.

Ранее Пумпянскому было присвоено звание почетного гражданина Свердловской области. На звание почетного гражданина столицы Урала вместе с ним претендовали гендиректор «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» Николай Клейн, председатель «Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин, педагоги, работники культуры и сферы строительства.