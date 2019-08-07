Миллиардер Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга
Сегодня, 13:32ОбществоФото: Официальный сайт ТМК
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Президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский признан почетным гражданином столицы Урала, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Соответствующее решение принято 7 августа, комиссия рассмотрела 21 кандидатуру. За Пумпянского проголосовали 10 человек, второе место, согласно результатам голосования комиссии, занял скульптор Константин Грюнберг.
Ранее Пумпянскому было присвоено звание почетного гражданина Свердловской области. На звание почетного гражданина столицы Урала вместе с ним претендовали гендиректор «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» Николай Клейн, председатель «Уральского банка Сбербанка» Владимир Черкашин, педагоги, работники культуры и сферы строительства.
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