Модель из Екатеринбурга оказалась в белорусской тюрьме из-за банки чая
Instagram-модель из Екатеринбурга Мария Хрестина была осуждена белорусским судом на три года тюремного заключения из-за того, что в чае, который девушка везла из путешествия по Европе, таможенники обнаружили наркотические вещества, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».
Мария решила вместе со своим тогда ещё женихом Тимуром отправиться в евротур на машине от Москвы до столицы Чехии. Молодые люди побывали в Латвии, Литве, Польше и Праге. В последний день посещения чешской столицы девушка зашла в сувенирную лавку, чтобы купить подарки.
В Праге почти в каждом магазинчике продают товары, якобы с марихуаной. Конфетки, жвачки, чай. Ради смеха мы купили такой чай, а также взяли попробовать печенье. Еще спросили, у продавца, действительно ли в нем содержится наркотик. Тот отчетливо сказал, что нет,рассказал Тимур.
Домой пара возвращалась через Беларусь. Банка с чаем привлекла таможенников во время осмотра машины на польско-белорусской границе. У Марии и Тимура взяли анализ крови и мочи, который показал, что в организме девушки имеются следы запрещённых веществ.
Мы не предали этому чаю ни малейшего значения. В Чехии запрещена продажа наркотиков, да и кто будет продавать каннабис в самом центре города у Карлова моста?! Следы наркотиков были из-за печенья, которое Маша ела в дороге. Меня спасло лишь то, что я не успел к ним притронуться после отъезда из Праги,возмущается Тимур.
В отношении Марии возбудили уголовное дело по результатам рассмотрения которого суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима в Гомеле. Через два месяца она сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении, но, со слов мужа (пара расписалась в ноябре 2018 года), руководство колонии не спешит выпускать екатеринбурженку на свободу.
За год с небольшим Маше насчитали три нарушения режима. Один раз она отдала сокамернице свою запасную пару обуви, потому что у той лопнула подошва. Второй и третий раз ее поймали на передаче сигарет. Маша рассказывала, что сотрудники колонии ей угрожают. Говорят, если она не будет доносить на сокамерниц, то ей откажут в условно-досрочном. А за нарушения грозятся увеличить срок пребывания в колонии еще на два года,рассказал молодой человек.
Ситуацией девушки занимается общественница и журналистка Катя Гордон. Юридическую помощь на территории Беларуси оказывать не получается, потому Марии помогают консультационно и медийно.
Мы провели контрольную закупку в том самом магазине в Праге — там действительно помещают несколько листов конопли в сувениры, но только ради прикола. Другое дело, что наличие следов наркотиков в крови суд учел, как отягощающий фактор и именно поэтому был назначен реальный срок. К этой истории нужно было отнестись мягче,отметила Гордон в интервью журналистам.
Напомним, что житель Нижнего Тагила Максим Герт оказался в аналогичной ситуации. Его задержали 2 марта 2017 года в аэропорту Домодедово за то, что он привез запрещенный в России напиток из туристической поездки по Перу. Молодой человек полагал, что провозит средство для лечения спины и утверждал, что не был в курсе о наличии в нём запрещённых в РФ веществ. В августа 2018 года Герту вынесли приговор за контрабанду наркотических веществ — тагильчанин получил 11,5 лет колонии. История вызвала широкий общественный резонанс, освещалась в федеральных СМИ, а друзья и знакомые собрали в его поддержку более тысячи подписей. 4 октября 2018 года в суде апелляционной инстанции приговор тагильчанину был изменён. Вместо 11,5 лет тюрьмы Максим Герт получил два года лишения свободы. 1 марта 2019 года он вышел из исправительной колонии.