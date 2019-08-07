Модель из Екатеринбурга оказалась в белорусской тюрьме из-за банки чая

Мария решила вместе со своим тогда ещё женихом Тимуром отправиться в евротур на машине от Москвы до столицы Чехии. Молодые люди побывали в Латвии, Литве, Польше и Праге. В последний день посещения чешской столицы девушка зашла в сувенирную лавку, чтобы купить подарки.

В Праге почти в каждом магазинчике продают товары, якобы с марихуаной. Конфетки, жвачки, чай. Ради смеха мы купили такой чай, а также взяли попробовать печенье. Еще спросили, у продавца, действительно ли в нем содержится наркотик. Тот отчетливо сказал, что нет,рассказал Тимур.

Домой пара возвращалась через Беларусь. Банка с чаем привлекла таможенников во время осмотра машины на польско-белорусской границе. У Марии и Тимура взяли анализ крови и мочи, который показал, что в организме девушки имеются следы запрещённых веществ.

Мы не предали этому чаю ни малейшего значения. В Чехии запрещена продажа наркотиков, да и кто будет продавать каннабис в самом центре города у Карлова моста?! Следы наркотиков были из-за печенья, которое Маша ела в дороге. Меня спасло лишь то, что я не успел к ним притронуться после отъезда из Праги,возмущается Тимур.

В отношении Марии возбудили уголовное дело по результатам рассмотрения которого суд приговорил её к трём годам лишения свободы в колонии общего режима в Гомеле. Через два месяца она сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении, но, со слов мужа (пара расписалась в ноябре 2018 года), руководство колонии не спешит выпускать екатеринбурженку на свободу.

За год с небольшим Маше насчитали три нарушения режима. Один раз она отдала сокамернице свою запасную пару обуви, потому что у той лопнула подошва. Второй и третий раз ее поймали на передаче сигарет. Маша рассказывала, что сотрудники колонии ей угрожают. Говорят, если она не будет доносить на сокамерниц, то ей откажут в условно-досрочном. А за нарушения грозятся увеличить срок пребывания в колонии еще на два года,рассказал молодой человек.

Ситуацией девушки занимается общественница и журналистка Катя Гордон. Юридическую помощь на территории Беларуси оказывать не получается, потому Марии помогают консультационно и медийно.

Мы провели контрольную закупку в том самом магазине в Праге — там действительно помещают несколько листов конопли в сувениры, но только ради прикола. Другое дело, что наличие следов наркотиков в крови суд учел, как отягощающий фактор и именно поэтому был назначен реальный срок. К этой истории нужно было отнестись мягче,отметила Гордон в интервью журналистам.