На Среднем Урале организаторы школьного питания оштрафованы на 7,7 миллиона рублей
Сегодня, 16:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области организованы проверки на школьных пищеблоках, также проверены организаторы школьного питания. В результате составлено 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму в 7,7 миллиона рублей, сообщает Роспортебнадзор по региону.
Были проверены пищеблоки 501 организации образования, 95 организаций питания и 105 поставщиков продукции. Помимо наложения штрафов, в суды направлены два дела о приостановке детальности организаций до устранения нарушений. Выданы 35 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также 26 предписаний о приостановке реализации продукции. За минувший учебный год поступило 32 жалобы на организацию питания детей.
В регионе питание школьников самостоятельно обеспечивают 35% образовательных учреждений, 85% дошкольных организаций и 80% организаций средне-профессионального образования. В остальных случаях питанием занимаются частные организации. 96,6% школьников обеспечены горячей едой.
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