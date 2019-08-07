Нижний Тагил готов сдать уже восемь улиц в рамках автодорожного нацпроекта
8 дорог Нижнего Тагила подготовлены к сдаче в эксплуатацию МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил мэр Владислав Пинаев. Всего в рамках проекта планируется отремонтировать 21 дорогу.
К сдаче готовы улицы Хвойная, Басова, Азовская, Товарный двор, Челюскинцев и Гагарина, а также часть Северного и Восточного шоссе. По словам Пинаева, для сдачи в эксплуатацию на них осталось только нанести разметку, и сейчас подрядчики ждут подходящей погоды. Как сообщает АН «Между строк» со ссылкой на подрядчиков, на 80% сделаны Уральский проспект и Вязовская улицы, а улицы Тимирязева и Жуковского — на 70%. Руководители организаций вместе с куратором федерального проекта «БКАД» по Свердловской области Виталием Крупиным лично объехали объекты для проверки качества работы, в том числе на улицах Челюскинцев и Жуковского.
По словам Крупина, дороги оставили только положительные эмоции.
Взяты пробы асфальтобетонной смеси и будет проведён анализ.рассказал он.
Приёмка некоторых объектов запланирована к о Дню города 10 августа. Приемка остальных дорог после ремонта в рамках БКАД состоится в сентябре, а в октябре качество работ оценят специалисты из Самары, которые проводили исследование дорог до начала реализации нацпроекта.
Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле за шесть лет отремонтируют 116 км дорог на общую сумму 3,6 млрд рублей. Большая часть этой суммы (95%) будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся — из местного. В 2019 году дорожники освоят 600 млн рублей и отремонтируют 24 участка на 21 улице.