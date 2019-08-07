Нижний Тагил готов сдать уже восемь улиц в рамках автодорожного нацпроекта

К сдаче готовы улицы Хвойная, Басова, Азовская, Товарный двор, Челюскинцев и Гагарина, а также часть Северного и Восточного шоссе. По словам Пинаева, для сдачи в эксплуатацию на них осталось только нанести разметку, и сейчас подрядчики ждут подходящей погоды. Как сообщает АН «Между строк» со ссылкой на подрядчиков, на 80% сделаны Уральский проспект и Вязовская улицы, а улицы Тимирязева и Жуковского — на 70%. Руководители организаций вместе с куратором федерального проекта «БКАД» по Свердловской области Виталием Крупиным лично объехали объекты для проверки качества работы, в том числе на улицах Челюскинцев и Жуковского.