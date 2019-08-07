Под Нижним Тагилом пропала 39-летняя женщина

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В районе поселка Висимо-Уткинск пропала 39-летняя Ольга Жакова. Женщина 6 августа ушла за грибами и не вернулась, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на поисковый отряд «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
7 августа в полицию обратилась подруга пропавшей, она рассказала, что накануне они выпивали. Затем Ольга отправилась домой и пропала. Предположительно, она заблудилась. Между тем, как пояснили в поисковом отряде журналистам издания, от родственников Ольги поступала информация о том, что она нашлась. Однако позже выяснилось, что информация недостоверна.
В день пропажи женщина была одета в темно-зеленую мужскую куртку, сланцы и штаны темного цвета. На левом предплечье имеется татуировка в виде розы. Рост — 155 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, темные волосы.
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