Под Нижним Тагилом пропала 39-летняя женщина

7 августа в полицию обратилась подруга пропавшей, она рассказала, что накануне они выпивали. Затем Ольга отправилась домой и пропала. Предположительно, она заблудилась. Между тем, как пояснили в поисковом отряде журналистам издания, от родственников Ольги поступала информация о том, что она нашлась. Однако позже выяснилось, что информация недостоверна.