Свердловчанин приговорен к реальному лишению свободы за пьяное вождение
Сегодня, 11:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Ирбита Сергей Новгородов приговорен к одному году и семи месяцам в исправительной колонии общего режима за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Свердловской области.
21 ноября прошлого года Новгородов за рулем автомобиля марки ВАЗ был остановлен сотрудниками ГИБДД. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Новгородов отказался.
Кроме того, он уже ранее был суди за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в марте прошлого года он был приговорен к 400 часам обязательных работ, аналогичное наказание было назначено жителю Ирбита в июне прошлого года.
Суд принял во внимание факт того, что подсудимый не предпринял попыток исправления, и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.
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