Свердловская область получит денежные средства на поддержку учителей русского языка
Вчера, 23:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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По результатам отбора, который провело Министерство просвещения Российской Федерации, Свердловская область вместе с рядом других субъектов получит субсидии от кабинета министров на развитие кадрового потенциала учителей русского языка, сообщает Ура.ру.
Правительство Российской Федерации выделит 11 регионам 329 млн рублей. Их субъекты получат в период с 2020 по 2022 годы. Помимо Свердловской области средства из федерального бюджета достались Иркутской, Тамбовской, Ростовской, Ивановской, Псковской областям, Краснодарскому и Алтайскому краю, республикам Коми, Чечня и Мордовия.
Напомним, что в июне 2018 года Общероссийский народный фронт провёл опрос, по итогам которого выяснилось, что в российских школах не хватает учителей русского языка. Об этом заявила треть респондентов из числа педагогов.
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