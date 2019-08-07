Свердловская область получит денежные средства на поддержку учителей русского языка

Правительство Российской Федерации выделит 11 регионам 329 млн рублей. Их субъекты получат в период с 2020 по 2022 годы. Помимо Свердловской области средства из федерального бюджета достались Иркутской, Тамбовской, Ростовской, Ивановской, Псковской областям, Краснодарскому и Алтайскому краю, республикам Коми, Чечня и Мордовия.

Напомним, что в июне 2018 года Общероссийский народный фронт провёл опрос, по итогам которого выяснилось, что в российских школах не хватает учителей русского языка. Об этом заявила треть респондентов из числа педагогов.