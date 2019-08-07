Тагильчанин осужден за пьяное вождение и хранение наркотиков

В апреле этого года тагильчанин следовал на автомобиле по Черноисточинскому шоссе, он проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Остановить водителя удалось на Вагонке.

Установлено, что автомобилист был пьян, также он выбросил из машины сверток с веществом, экспертиза показала, что это был героин. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.