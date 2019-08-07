Тагильчанин осужден за пьяное вождение и хранение наркотиков
Сегодня, 12:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле вынесен приговор жителю Вагонки за приобретение и хранение наркотиков, а также за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В апреле этого года тагильчанин следовал на автомобиле по Черноисточинскому шоссе, он проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Остановить водителя удалось на Вагонке.
Установлено, что автомобилист был пьян, также он выбросил из машины сверток с веществом, экспертиза показала, что это был героин. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Мужчина приговорен к году и четырем месяцам в колонии строгого режима. Также на 2,5 года он лишен права управления автомобилем.
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