В Екатеринбурге мужчина устроил наркоплантацию в съемной квартире
Сегодня, 11:36ОбществоФото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге по подозрению в сбыте наркотиков задержан 33-летний местный житель, сообщает портал Е1 со ссылкой на УМВД по столице Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
В квартире, которую арендовал мужчина, сотрудники полиции обнаружили коробки с сухими частями растений, напоминающих коноплю, а также растения в горшках, помещенные в специальную камеру. Также при себе екатеринбуржец имел пакет с веществом.
Экспертиза показала, что вещество, находящиеся в пакете, наркотик мефедрон. А растения — кусты конопли. Задержанный сообщил, что выращивает наркотик для личного употребления, а мефедрон он купил у знакомого.
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В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».
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