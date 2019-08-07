В Екатеринбурге мужчина устроил наркоплантацию в съемной квартире

В квартире, которую арендовал мужчина, сотрудники полиции обнаружили коробки с сухими частями растений, напоминающих коноплю, а также растения в горшках, помещенные в специальную камеру. Также при себе екатеринбуржец имел пакет с веществом.

Экспертиза показала, что вещество, находящиеся в пакете, наркотик мефедрон. А растения — кусты конопли. Задержанный сообщил, что выращивает наркотик для личного употребления, а мефедрон он купил у знакомого.