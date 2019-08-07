В Екатеринбурге суд отклонил иск защитников «Берёзовой рощи»
Сегодня, 20:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал защитникам «Берёзовой рощи» в Краснолесье, которые пытались оспорить решение по продаже земельного участка под застройку, сообщает Znak.
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Горожане пытаются защитить березовую рощу, которая находится на территории, где собираются строить дом. Земельный участок был выставлен на торги в 2017 году. Его купила компания, связанная с «Атомстройкомплексом», которая планирует построить там несколько жилых кварталов. Горожане выразили недовольство по этому поводу и обратились в суд для того, чтобы опротестовать результаты торгов.
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