В Екатеринбурге суд отклонил иск защитников «Берёзовой рощи»

Горожане пытаются защитить березовую рощу, которая находится на территории, где собираются строить дом. Земельный участок был выставлен на торги в 2017 году. Его купила компания, связанная с «Атомстройкомплексом», которая планирует построить там несколько жилых кварталов. Горожане выразили недовольство по этому поводу и обратились в суд для того, чтобы опротестовать результаты торгов.