В Нижнем Тагиле состоялись соревнования среди пожарных
Сегодня, 10:10ОбществоФото: Скриншот видео ОТВ
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6 августа в Нижнем Тагиле прошли соревнования среди пожарных Свердловской области, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования включали в себя несколько этапов, первый — теоретическая проверка знаний о работе со средствами индивидуальной защиты. Второй этап — практика. Пожарным предстояло спасти человека из пожара, а потом приступить к тушению огня.
Как сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Свердловской области Вячеслав Новиков, подготовка спасателей проходит с учетом современных строительных материалов, которые обладают повышенной горючестью.
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