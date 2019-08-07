В Североуральске компанию оштрафовали на 20 тыс. за устройство бывшего участкового
По результатам прокурорской проверки ООО «Североуральский завод ЖБК» был привлечён к ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области. Проверяющие установили, что компания трудоустроила бывшего участкового.
Организация заключила трудовой договор со старшим участковым уполномоченным группы УУП ОМВД России по городу Североуральску. В 10-дневный срок юридическое лицо не предоставило прежнему работодателю все необходимые сведения о трудоустройстве в соответствии с законом о противодействий коррупции. В отношении компании городской прокурор возбудил производство об административном правонарушении, рассмотрев которое мировой судья назначил юридическому лицу штраф в размере 20 тыс. рублей.
Ранее в Нижних Сергах монтажная компания была оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки сотруднику администрации. Директор организации путём подкупа должностного лица скрывал данные о наличии задолженности по аренде и присвоил себе здание, принадлежавшее городским властям.