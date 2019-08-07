В Североуральске компанию оштрафовали на 20 тыс. за устройство бывшего участкового

Организация заключила трудовой договор со старшим участковым уполномоченным группы УУП ОМВД России по городу Североуральску. В 10-дневный срок юридическое лицо не предоставило прежнему работодателю все необходимые сведения о трудоустройстве в соответствии с законом о противодействий коррупции. В отношении компании городской прокурор возбудил производство об административном правонарушении, рассмотрев которое мировой судья назначил юридическому лицу штраф в размере 20 тыс. рублей.