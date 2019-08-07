В Свердловской области 79-летний мужчина обвиняется в убийстве двух человек

15 декабря прошлого года местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 58-летней бывшей супругой своего сына, а также с ее братом. В ходе конфликта мужчина нанес обвиняемому удар бутылкой по голове. Мужчина вооружился ножом и нанес оппоненту и женщине смертельные ранения.