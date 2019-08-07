В Свердловской области осенью станет известен оператор для Единой социальной карты

Необходимо, чтобы в 2019 году люди по личному заявлению смогли воспользоваться мерами социальной поддержки, а именно — получить льготу по Единой социальной карте,отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Указ о внедрении на территории области социальной карты в конце ноября 2018 года подписал глава региона Евгений Куйвашев. Тогда же он отметил, что мероприятия по созданию и внедрению карты в повседневную жизнь свердловчан должны пройти как можно быстрее. Аналогичная карта действует, например, в Москве. Столичные жители используют её как полис ОМС, проездной и получают скидки в магазинах.