В Свердловской области осенью станет известен оператор для Единой социальной карты
Власти Свердловской области планируют в сентябре 2019 года объявить конкурс на определение оператора, который выпустит, выдаст и будет обслуживать единые социальные карты. Кандидат будет определён в конце октября, сообщает департамент информационной политики региона.
Совещание межведомственной рабочей группы о планах внедрения ЕСК прошло 7 августа под председательством заместителя губернатора Алексея Орлова. Ожидается, что помимо получения компенсаций льгот карта поможет жителям Свердловской области оплачивать услуги образования и спорта, транспорта, получать социальные и медицинские услуги.
Необходимо, чтобы в 2019 году люди по личному заявлению смогли воспользоваться мерами социальной поддержки, а именно — получить льготу по Единой социальной карте,отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.
Указ о внедрении на территории области социальной карты в конце ноября 2018 года подписал глава региона Евгений Куйвашев. Тогда же он отметил, что мероприятия по созданию и внедрению карты в повседневную жизнь свердловчан должны пройти как можно быстрее. Аналогичная карта действует, например, в Москве. Столичные жители используют её как полис ОМС, проездной и получают скидки в магазинах.