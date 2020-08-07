Глава СК РФ поручил проверить смерть 15-летней девочки в Среднеуральском монастыре

Напомним, накануне стало известно о том, что в Среднеуральском женском монастыре скончалась 15-летняя девочка. По предварительным данным у нее было онкологическое заболевание и в монастырь ее привезли, чтобы вымаливать.

Ранее отец Сергий неоднократно говорил, что в монастыре проживают люди с онкологическими заболеваниями. Кроме того, ряд СМИ, а также телеведущая Ксения Собчак заявляли о насилии над детьми в монастыре. Собчак обратилась в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить монастырь.